تدشين اللجنة التنسيقية للتوحد للنهوض بالقطاع في المملكة وتحقيق الاستدامة

وأوضحت رئيسة اللجنة التنسيقية أريج المعلم، أن اللجنة جاءت لمساندة الجمعيات الأخرى لتحقيق مستهدفاتها الاجتماعية؛ منها الاستدامة المالية التي تعتبر من أهم المستهدفات للجمعية وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع الثالث، ومشاركته في زيادة الناتج المحلي.