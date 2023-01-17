تدشين اللجنة التنسيقية للتوحد للنهوض بالقطاع في المملكة وتحقيق الاستدامة

دشّنت جمعية أسر التوحد اللجنة التنسيقية للتوحد على مستوى المملكة، بهدف النهوض بقطاع التوحد وتحقيق الاستدامة والأثر لمستقبل أكثر إشراقًا لذوي اضطراب طيف التوحد، بمشاركة كافة الجمعيات المتخصصة في التوحد.
تعتبر هذه اللجنة مبادرة مجتمعية من الجمعية تجاه مثيلاتها من الجمعيات الأخرى للارتقاء بالعمل المؤسسي في قطاع التوحد، وترأس اللجنة أريج المعلم الأمين العام لجمعية أسر التوحد.
وجاء حفل التدشين بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود الرئيس الفخري للجنة، وتحت رعاية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، وممثلي الجمعيات المشاركة في اللجنة.
وأوضحت رئيسة اللجنة التنسيقية أريج المعلم، أن اللجنة جاءت لمساندة الجمعيات الأخرى لتحقيق مستهدفاتها الاجتماعية؛ منها الاستدامة المالية التي تعتبر من أهم المستهدفات للجمعية وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع الثالث، ومشاركته في زيادة الناتج المحلي.
وأضافت "المعلم" أن هذه الخطوة أساسية لرفع سقف عمل الجمعيات الأهلية ذات العلاقة من خلال تعزيز البناء المؤسسي للعاملين في قطاع التوحد، وتجويد الخدمات المقدمة في المجال، وتسخير إمكانات المسؤولين لتلبية احتياجات قطاع التوحد في المملكة.
من جانبه أشار أحمد السويلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على دعمه الكامل لهذا القطاع، مؤكدًا أهمية العمل على تكامل وتكاتف الجهود للنهوض به.