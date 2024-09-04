مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بعسير يدشن معرض "محطة البذور والتقاوي بأبها"

دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، المعرض الخاص بمحطة البذور والتقاوي بأبها، بحضور عدد من مسؤولي الفرع ومنسوبي هيئة تطوير منطقة عسير.
وضم المعرض: مخططًا عامًّا لمشاتل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تزيد مساحتها على 250 ألف م2، ومعرضًا لأهم المحاصيل الزراعية بالمنطقة والتي تم انتخابها عبر عدة تجارب حقلية للمحاصيل الأصيلة والأساسية؛ مما سيساهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي، كما يحتوي المعرض على معرض مصغر لأهم أدوات الميكنة الزراعية الحديثة.
وفي ختام جولته على المعرض، أكد مدير عام الفرع أهمية مثل هذه الأعمال في حفظ الأصول الوراثية النباتية بالمنطقة، وتعريف المزارعين بأحدث التقنيات والابتكارات في مجال الزراعة وحفظ البذور.
وذكر "آل مجثل" أن الخبراء الزراعيين قاموا بإعداد تجارب لعدد كبير من أصناف الثروة النباتية بمنطقة عسير، تجاوزت 164 تجربة زراعية، وتم استخلاص عدد من المحاصيل ذات المميزات النسبية بمنطقة عسير؛ منها 18 نوعًا من القمح بالمنطقة، وعدد 4 أصناف من الشعير، و13 صنفًا من الدخن، وهنالك تجربة قائمة لاستزراع السمسم، ويوجد كذلك 155 شجرة من أشجار الفاكهة التي تمثل أصولًا نباتية قائمة يتم الإكثار منها والمحافظة عليها.
وأشار إلى استمرار التجارب بالمحطة لانتخاب أفضل الأصول النباتية ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية بالتعاون الدائم مع مركز البذور والتقاوي التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمساهمة الفعالة من مزارعي منطقة عسير والذين يملكون أصولًا وراثية نباتية مميزة.
جدير بالذكر أن المعرض سيكون دائمًا وتتاح زيارته أثناء أوقات الدوام الرسمي.