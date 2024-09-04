مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بعسير يدشن معرض "محطة البذور والتقاوي بأبها"

وذكر "آل مجثل" أن الخبراء الزراعيين قاموا بإعداد تجارب لعدد كبير من أصناف الثروة النباتية بمنطقة عسير، تجاوزت 164 تجربة زراعية، وتم استخلاص عدد من المحاصيل ذات المميزات النسبية بمنطقة عسير؛ منها 18 نوعًا من القمح بالمنطقة، وعدد 4 أصناف من الشعير، و13 صنفًا من الدخن، وهنالك تجربة قائمة لاستزراع السمسم، ويوجد كذلك 155 شجرة من أشجار الفاكهة التي تمثل أصولًا نباتية قائمة يتم الإكثار منها والمحافظة عليها.