بالصور.. "تعليم الطائف" تستقبل المرشحين للوظائف بنظام التعاقد المكاني

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.
جاء ذلك بمتابعة المدير العام لتعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.
وقد انعقدت أعمال لجان المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات واستكمال الفحص الطبي، في مقر مبنى إدارة التعليم بالحلقة الشرقية، وسط استعدادات كاملة وتنظيم مسبق.
وتابعت اللجان استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة؛ حيث شملت المستندات المطلوبة: أصل الهوية الوطنية، والسجل الأكاديمي، وترجمة السجل، ووثيقة التخرج، والرخصة المهنية، وشهادة المعادلة.
وكانت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، قد كثفت خلال الأيام الماضية جهودها، استعدادًا لاستقبال المرشحين والمرشحات، والترحيب بهم عبر الشاشات الإلكترونية في كثير من الميادين والطرق، بالتنسيق مع أمانة المحافظة والجهات المعنية، متمنية لهم مسيرة حافلة بالنجاح والتميز والعطاء المثمر.
فيما التقى المساعد للشؤون التعليمية بالطائف محمد بن عامر النفيعي، نيابةً عن المدير العام للتعليم بالمحافظة، بالمرشحين على الوظائف التعليمية التعاقدية لعام 1446هـ، مرحبًا بانضمامهم لأصحاب الرسالة السامية، وداعيًا لهم بالتوفيق.