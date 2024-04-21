بالصور.. "تعليم الطائف" تستقبل المرشحين للوظائف بنظام التعاقد المكاني

وكانت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، قد كثفت خلال الأيام الماضية جهودها، استعدادًا لاستقبال المرشحين والمرشحات، والترحيب بهم عبر الشاشات الإلكترونية في كثير من الميادين والطرق، بالتنسيق مع أمانة المحافظة والجهات المعنية، متمنية لهم مسيرة حافلة بالنجاح والتميز والعطاء المثمر.