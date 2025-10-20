"كفى" ضمن العشر الأوائل في التطوع الصحي بالمملكة

عززت جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة مكانتها بين الجمعيات الصحية الرائدة في مجال التطوع الصحي، بعد أن جاءت ضمن العشر الأوائل على مستوى المملكة، وفقًا لتقرير الربع الثالث لعام 2025، الصادر عن الجهات المختصة، والذي شمل تقييم أداء 155 جمعية صحية بالمملكة.
وذكر التقرير أن عدد المتطوعين في الجمعية خلال الفترة ذاتها بلغ 623 متطوعًا (دون تكرار)، فيما وصل العدد مع التكرار إلى 674 متطوعًا، ما يعكس فاعلية الجمعية في نشر ثقافة التطوع وتعزيز المشاركة المجتمعية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، عبّر مدير عام الجمعية، إبراهيم بن أحمد الحمدان، عن شكره وتقديره للقائمين على إدارة التطوع، مثمنًا جهود ممثلي التطوع في الفروع وزملائهم من المتطوعين والمتطوعات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتضافر الجهود وإخلاص الجميع في خدمة المجتمع وتعزيز العمل التطوعي.