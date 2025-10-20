"كفى" ضمن العشر الأوائل في التطوع الصحي بالمملكة

من جانبه، عبّر مدير عام الجمعية، إبراهيم بن أحمد الحمدان، عن شكره وتقديره للقائمين على إدارة التطوع، مثمنًا جهود ممثلي التطوع في الفروع وزملائهم من المتطوعين والمتطوعات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتضافر الجهود وإخلاص الجميع في خدمة المجتمع وتعزيز العمل التطوعي.