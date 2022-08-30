"الشغدلي" يؤكد أهمية تشجيع شباب الوطن والاستفادة من أفكارهم الإبداعية الناجحة

جاء ذلك بعد زيارته عددًا من المشروعات الريادية بحضور مدير بنك التنمية الاجتماعية طلال المحمدي والأمين العام للغرفة ماجد عويد الرفاعي، مؤكدًا الشغدلي دعم الغرفة للمشروعات الناشئة وتعزيز المزايا التنافسية لها لتتحول لمنشآت كبيرة مؤثرة في اقتصادنا الوطني، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بنك التنمية الاجتماعية.