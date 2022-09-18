أمير القصيم يُدشن بئر السقيا في النقع لأهل البادية والقرى

دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم الأحد، بئر السقيا في النقع.
تكفل بالبئر رجل الأعمال هزاع الروسان لسقيا الماء لأهل البادية والقرى المجاورة وللمستفيدين، ضمن مشروعات سقيا إمارة المنطقة.
وثمن أمير القصيم هذه المبادرة الخيرة، وقدم الشكر الجزيل لرجل الأعمال هزاع الروسان؛ لمبادرته في تنفيذ مورد للسقيا في النقع، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
وكشف عن التخطيط أن تكون لمبادرة موارد السقيا وقف بإذن الله؛ لتغذية مشروعات السقيا.
وقال: مؤسسة "مجتمعي" تبحث عن كل ما يخدم المجتمع من الأعمال الخيرية من خلال توفير السقيا في جميع نواحي المنطقة، مبديًا الاستعداد بأن تكون باسم رجال الأعمال؛ لكي يبقى هذا العمل إلى يوم الدين.
وحث أمير منطقة القصيم، أهل الخير ورجال الأعمال للمساهمة في مشروعات موارد السقيا في جميع المناطق؛ بحفر الآبار وتوفير موارد الماء.
كما أجرى الأمير "فيصل" اتصالاً هاتفيًا بـ"الروسان"، وهنأه بتدشين البئر وتدفق الماء في أحواض السقيا، واستفادة الإبل منه، سائلاً الله، أن يكتب له الأجر والثواب ويمن عليه بالصحة والعافية.
من جانبه عبر هزاع الروسان، عن شكره وتقديره لأمير القصيم، على دعمه وتشجيعه لكل الأعمال التنموية والخيرية وتسهيل جميع الإجراءات للقطاع الخاص؛ للمساهمة بدوره في خدمة الوطن والمجتمع.