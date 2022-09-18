أمير القصيم يُدشن بئر السقيا في النقع لأهل البادية والقرى

وقال: مؤسسة "مجتمعي" تبحث عن كل ما يخدم المجتمع من الأعمال الخيرية من خلال توفير السقيا في جميع نواحي المنطقة، مبديًا الاستعداد بأن تكون باسم رجال الأعمال؛ لكي يبقى هذا العمل إلى يوم الدين.