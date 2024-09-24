"الدراسات الشرعية في رؤية 2030" يستهل فعالياته بـ10 أوراق علمية

كما تناولت الجلسة الأولى "دور كليات الشريعة في تحقيق رؤية المملكة 2030"، وأدارها عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور يحيى بن علي العمري، وتحدثت أولى أوراقها عن "الاجتهاد الفقهي في ضوء الدراسات المستقبلية ودوره في تحقيق التنمية" قدمها الدكتور حميد بن هامل مسرار.