وكيل وزارة التعليم يشارك طلاب جازان احتفالات اليوم الوطني الـ94 وينوه برفع مستوى نواتج التعلّم

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أطلقت اليوم أكثر من 28 فعالية بهذه المناسبة الوطنية الغالية في أكثر من 2,601 مدرسة، والتي تستمر إلى 30 ربيع الأول بمشاركة 389,265 طالبًا وطالبة و26,921 معلمًا ومعلمة و7,942 إداريًا وإدارية بإجمالي 424,128 طالبًا وطالبة ومعلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية.