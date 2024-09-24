وكيل وزارة التعليم يشارك طلاب جازان احتفالات اليوم الوطني الـ94 وينوه برفع مستوى نواتج التعلّم
شارك وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، الدكتور حسن بن محسن خرمي طلبة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بهجة الاحتفاء باليوم الوطني 94 لتوحيد المملكة العربية السعودية، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وذلك خلال جولاته التفقدية لعدد من مدارس المنطقة يرافقه فيها المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي.
واستهل خرمي زيارته التفقدية بمشاركته لأبنائه الطلبة بعددٍ من مدارس مكتب تعليم وسط جازان فرحة الاحتفاء باليوم الوطني94 تحت شعار "نحلم ونحقق" بحضور الطابور الصباحي بثانوية الروضة والحصص الدراسية وسط تفاعل كبير من قبل الطلاب، كما تجول على المرافق المدرسية واطلع على خطط المدرسة لتحسين الأداء التعليمي ورفع نواتج التعلّم، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مديري ومديرات مدارس المنطقة.
وحضر "خرمي" الحفل الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني 94 للمملكة، مثمنًا جهود الإدارة في تنفيذ الفعاليات والأنشطة والبرامج.
واستعرض وكيل وزارة التعليم للتعليم العام وبحضور مدير المدير العام للتعليم بالمنطقة بقاعة التميز المؤشرات التعليمية، مشيدًا بالجهود المبذولة من القيادات التعليمية بالمنطقة على تقديم الدعم والمساندة للمدارس في قيادة خططها التحسينية والتي انعكست نتائجها إيجابًا على رفع مستوى نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات وتحسن تصنيف المدارس في نتائج التقويم المدرسي الذاتي.
يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أطلقت اليوم أكثر من 28 فعالية بهذه المناسبة الوطنية الغالية في أكثر من 2,601 مدرسة، والتي تستمر إلى 30 ربيع الأول بمشاركة 389,265 طالبًا وطالبة و26,921 معلمًا ومعلمة و7,942 إداريًا وإدارية بإجمالي 424,128 طالبًا وطالبة ومعلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية.