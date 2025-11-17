برعاية أمير مكة.. "كفى" تُدشّن حملة "خلك واعي 3" للوقاية من الإدمان

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، دشّنت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، حملة "خلك واعي 3"، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الحقوق حسن الأهدل، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الداعمين.
وتهدف الحملة في نسختها الثالثة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأضرار الإدمان، ونشر ثقافة الوقاية، من خلال برامج معرفية وتوعوية موجهة لمختلف شرائح المجتمع، استمرارًا لرسالة الجمعية في بناء مجتمع واعٍ يقي أفراده من الآفات السلوكية والصحية.
وأشاد الأستاذ حسن الأهدل، في كلمته خلال الحفل، بدور الجمعية قائلاً: "جمعية كفى تمثّل صرحًا خيريًا رائدًا في العمل المؤسسي المنظّم، وقد حملت على عاتقها أمانة توعية المجتمع، وكانت مأوى لمن ضاقت به السبل، ومثالًا حيًّا للتكامل مع الجهات الحكومية في محاربة الإدمان".
من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن داوود الفايز، شكره وتقديره لسمو الأمير خالد الفيصل على رعايته ودعمه الدائم، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع غير الربحي وتمكينه. كما ثمّن دعم نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل، مشيرًا إلى اهتمامه المتواصل بأنشطة وبرامج الجمعية.
واختتم الفايز كلمته بالإشادة بالدعم الكبير من الجهات الرسمية وشركاء النجاح، والذي ساهم في توسيع أثر برامج الجمعية ورفع الوعي المجتمعي بالوقاية من الإدمان بمنطقة مكة المكرمة.