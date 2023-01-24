ابتكارات في الطاقة المتجددة تطرحها الشركات في المعرض الأول من نوعه بالجوف

يسعى معرض الطاقة المتجددة 2023م والذي أطلقته الغرفة التجارية بالجوف تحت رعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة في مركز الجوف الحضاري بسكاكا، إلى تقديم أحدث المنتجات والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة سعياً لرفع مساهمة الأهالي والقطاع التجاري والصناعي والزراعي والسكني في استخدامات الطاقة المتجددة.
تشارك في المعرض 30 شركة ومؤسسة متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة منها ما يختص بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومنتجات التكييف والتبريد، ومنتجات أخرى تخدم القطاع الزراعي للآبار الزراعية، باعتمادها على الطاقة الشمسية، يحظى الزائر إلى المعرض بالتعرف على هذه المنتجات التي تقدم عبر المشاركين في أجنحة المعرض.
ويعرض معرض الطاقة المتجددة عبر هذه الشركات التعريف بالمصانع السعودية وخطوط الإنتاج التي تعمل على إنتاج الألواح الشمسية بطواقم سعودية متكاملة، ومنتجات تعد جيلاً جديداً من الألواح الشمسية لواجهات المباني والأبراج بتصاميم مرنة ومتنوعة.
وتستعرض جهات حكومية منها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خدماتها في التعريف بمبادرات الطاقة المتجددة ومبادرة الألواح الشمسية على المنشآت الحكومية ومبادرات منها تطوير الكوادر البشرية، فيما تشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس التعريف بدور الهيئة في دعم وتمكين أنظمة الطاقة المتجددة وتقديم المعرفة بالمواصفات الفنية والقياسية لمكونات أنظمة الطاقة.
ويستمر معرض الطاقة المتجددة في مركز الجوف الحضاري حتى يوم الجمعة المقبل خلال ساعات عمل المعرض التي تبدأ من الرابعة وتنتهي في العاشرة مساءً وسط مجموعة من الفعاليات والبرامج اليومية.