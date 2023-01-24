ابتكارات في الطاقة المتجددة تطرحها الشركات في المعرض الأول من نوعه بالجوف

تشارك في المعرض 30 شركة ومؤسسة متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة منها ما يختص بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومنتجات التكييف والتبريد، ومنتجات أخرى تخدم القطاع الزراعي للآبار الزراعية، باعتمادها على الطاقة الشمسية، يحظى الزائر إلى المعرض بالتعرف على هذه المنتجات التي تقدم عبر المشاركين في أجنحة المعرض.