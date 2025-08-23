"رفق وحذر".. حملة توعوية في حفر الباطن لحماية مرتادي الحدائق

أطلقت أمانة محافظة حفر الباطن حملة توعوية تحت شعار “#رفق_وحذر”، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر إطعام الحيوانات داخل الحدائق العامة، حفاظًا على سلامة المرتادين، وتوفير بيئة حضرية آمنة وممتعة للجميع.
وأوضحت الأمانة أن إطعام الحيوانات يؤدي إلى جذبها بأعداد كبيرة، مما يشكّل خطرًا على الزوار، لا سيما الأطفال، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على نظافة المرافق العامة.
ودعت الأمانة السكان إلى التعاون والالتزام بتعليمات الحملة، مؤكدة أن التزام المجتمع يسهم في إيجاد بيئة صحية وآمنة داخل الحدائق، ويعكس وعيًا مشتركًا في المحافظة على الممتلكات العامة.
وأكدت أن حملة "رفق وحذر" تأتي ضمن جهود الأمانة المتواصلة لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتحقيق توازن حضري بالشراكة مع أفراد المجتمع.