"رفق وحذر".. حملة توعوية في حفر الباطن لحماية مرتادي الحدائق

وأوضحت الأمانة أن إطعام الحيوانات يؤدي إلى جذبها بأعداد كبيرة، مما يشكّل خطرًا على الزوار، لا سيما الأطفال، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على نظافة المرافق العامة.