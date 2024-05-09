اليوم العالمي للهلال الأحمر.. "الاستشارية لإدارة الكوارث" تختتم اجتماع مجموعة إطار الوصول الآمن

وتناولت الورشة التي انطلقت أعمالها، الأربعاء، واستمرت على مدى يومين، تحديد الأهداف الرئيسة لمجموعة العمل للعامين 2024-2025، ووضع شروط عمل لتعديل الدليل التوجيهي للتوعية بالمخاطر والسلوك الآمن، بالإضافة إلى تحديد مجموعة من المعايير لاختيار نقاط الاتصال من الجمعيات الوطنية لتدريبهم على الدليل المعدل.