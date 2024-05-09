اليوم العالمي للهلال الأحمر.. "الاستشارية لإدارة الكوارث" تختتم اجتماع مجموعة إطار الوصول الآمن

اختتم، اليوم الخميس، في جدة، اجتماع مجموعة عمل إطار الوصول الآمن حول مناقشة طرق المتابعة مع ميسري إطار الوصول الآمن في الجمعيات الوطنية.
نظمت الاجتماع المجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث "DMAG"، برئاسة هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمشاركة عدد من الجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك تزامنًا مع "اليوم العالمي للهلال الأحمر"، و"اليوم العالمي للقانون الدولي الإنساني".
وبحث الاجتماع، أهداف برنامج تبادل الخبرات بين الجمعيات الوطنية، والتحضير لأسس كتابة دراسة الحالة حول تجارب إطار الوصول الآمن والممارسات الفضلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتناولت الورشة التي انطلقت أعمالها، الأربعاء، واستمرت على مدى يومين، تحديد الأهداف الرئيسة لمجموعة العمل للعامين 2024-2025، ووضع شروط عمل لتعديل الدليل التوجيهي للتوعية بالمخاطر والسلوك الآمن، بالإضافة إلى تحديد مجموعة من المعايير لاختيار نقاط الاتصال من الجمعيات الوطنية لتدريبهم على الدليل المعدل.
وتعد هذه الاجتماعات المشتركة فرصة للجمعيات الوطنية في المنطقة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التواصل في مجال إدارة الكوارث والأعمال الإنسانية والإغاثية.