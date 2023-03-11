"تعليم جازان" تُنهي استعداداتها لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث.. غدًا

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، انتهاء خطط واستعدادات انطلاقة الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ، غدًا الأحد.
وأوضحت، اليوم السبت، أن ذلك جاء بعد انتهاء ترحيل كل المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة، وتكثيف فِرَق التشغيل والصيانة لأعمال صيانة المباني المدرسية؛ لتحقيق بداية جادةٍ وسَط بيئة تعليمية جاذبة، لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة في 1558 مدرسة للبنين والبنات.
وأكد مدير عام تعليم جازان ملهي بن حسن عقدي، حرص الإدارة العامة على تحقيق انطلاقة جادة لبداية الفصل الدراسي الثالث، وسط منظومة تربوية وخدَمية كاملة تُسهم في تحقيق التفوق الدراسي للطلاب والطالبات، وحصد المزيد من المنجزات على مختلف الأصعدة؛ لا سيما بعد التألق الكبير الذي حققته الإدارة العامة خلال الفصل الدراسي الثاني، من خلال تحقيق العديد من المنجزات المحلية والخليجية والعربية.
وكشف "عقدي"، عن خطة متكاملة لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث، شملت تكثيف فِرَق الصيانة والتشغيل لأعمال صيانة المباني المدرسية بمختلف مكاتب التعليم التابعة.
كما أنهت الورشة الذاتية بـ"تعليم جازان" صيانة وتأهيل أكثر من 2300 طاولة ومقعد دراسي بمدارس المنطقة؛ استعدادًا لبداية الفصل الدراسي الثالث للعام 1444هـ.
كذلك تم الانتهاء من ترحيل جميع المقررات الدراسية لكل مدارس المنطقة، إضافة إلى تنفيذ خطة زيارات إشرافية ميدانية على مختلف المدارس، وتنفيذ خطة تهيئة إرشادية؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق جاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات وسط منظومة تعليمية متكاملة.
وتنفذ إدارة تعليم جازان، عددًا من البرامج الإرشادية لتقديم التهيئة النفسية لطلابها وطالباتها في مختلف المراحل التعليمية؛ بما يضمن تقديم الدعم المناسب لهم ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية، ضمن خطط استعدادها لبدء الفصل الدراسي الجديد، من خلال استثمار الإذاعة المدرسية والمنشورات التوعوية.
يُذكر أن إجمالي عدد مدارس البنين بـ"تعليم جازان"، في مختلف المراحل التعليمية يبلغ 725 مدرسة؛ فيما يبلغ عدد مدارس البنات 731 مدرسة، ومدارس الطفولة المبكرة 102.