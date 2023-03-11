"تعليم جازان" تُنهي استعداداتها لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث.. غدًا

وأكد مدير عام تعليم جازان ملهي بن حسن عقدي، حرص الإدارة العامة على تحقيق انطلاقة جادة لبداية الفصل الدراسي الثالث، وسط منظومة تربوية وخدَمية كاملة تُسهم في تحقيق التفوق الدراسي للطلاب والطالبات، وحصد المزيد من المنجزات على مختلف الأصعدة؛ لا سيما بعد التألق الكبير الذي حققته الإدارة العامة خلال الفصل الدراسي الثاني، من خلال تحقيق العديد من المنجزات المحلية والخليجية والعربية.