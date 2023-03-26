"عناية" تطلق برنامج "نعتني بصحتك" للعام الثالث على التوالي

تنظم جمعية عناية الصحية -ممثلة في إدارة الوقاية في شهر رمضان المبارك- برنامجًا صحيًّا تحت شعار "نعتني بصحتك" في عدد من الجوامع بمدينة الرياض للعام الثالث على التوالي.
ويأتي البرنامج بالتنسيق مع شركاء "عناية" من مزودي الصحة كمركز صحي اليمامة بالخرج "ركن التوعية بالقدم السكري"، والجمعيات العاملة في مجال الصحة التخصصية كجمعية عيوني "ركن صحة البصر"، وجمعية حياتنا "ركن التثقيف الغذائي"، وجمعية أثر "ركن احم قلبك" وجمعية معافاة "ركن التوعية الدوائية"، وجمعية الأسنان "ركن الاعتناء بصحة الأسنان"، وجمعية السكري "ركن خاص بمرضى السكري".
ويدشن البرنامجَ رئيسُ مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري ونائبه مشاري بن محمد بن دليلة، ومدير إدارة الوقاية خالد بن محمد الفقيه وشركاء عناية من الجمعيات المشاركة في البرنامج، ولفيف من الداعمين والإعلاميين بجامع الراجحي، كما سيقام البرنامج في كل الجوامع التالية: جامع الملك خالد، وجامع البواردي، وجامع عتيقة.
ويهدف إلى تقديم خدمات صحية ووقائية للمصلين بجامع الراجحي، والجوامع المستهدفة الأخرى من خلال إجراء الكشف المبكر على الأمراض المزمنة، وسبل الوقاية منها، وتقديم العلاج والنصائح والتوجيهات والإرشادات للمصابين بها.
ويقدم البرنامج خدماته عبر ٣ مسارات؛ فالمسار الأول يشتمل على ركن الفحوصات الوقائية والتي من أبرزها: فحص المؤشرات الحيوية "السكر- الضغط- الوزن والكتلة"، وفحص القدم السكري، وفحص صحة البصر، ويشتمل المسار الثاني على ركن التوعية والتثقيف الصحي، ومن أبرز نشاطاته: إقامة ركن للتوعية الغذائية والدوائية، وركن خاص لمرضى السكري، أما المسار الثالث فقد تم تخصيصه للتعريف بجمعية عناية وأنشطتها وما تقدمه من مشاريع متميزة لمستفيديها.
وللتأكد من نجاح البرنامج ستقوم الجمعية بقياس أثره على المستفيدين؛ حيث يأتي ذلك انسجامًا مع نهج الجمعية في الالتزام بمعيار التميز المؤسسي.
ودعت الجمعية أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الحملة حتى تُحقق ثمارها في تعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع.