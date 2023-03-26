"عناية" تطلق برنامج "نعتني بصحتك" للعام الثالث على التوالي

ويدشن البرنامجَ رئيسُ مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري ونائبه مشاري بن محمد بن دليلة، ومدير إدارة الوقاية خالد بن محمد الفقيه وشركاء عناية من الجمعيات المشاركة في البرنامج، ولفيف من الداعمين والإعلاميين بجامع الراجحي، كما سيقام البرنامج في كل الجوامع التالية: جامع الملك خالد، وجامع البواردي، وجامع عتيقة.