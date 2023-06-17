في أول أيام الاختبارات.. مدارس "تعليم المجمعة" تستقبل 35 ألف طالب وطالبة

وبدأت مدارس تعليم المجمعة في وقت مبكر الاستعدادات لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لهذا العام 1444هـ، وتهيئة الأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة دون الشعور بالرهبة والخوف، وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم، وتساعدهم على الاستذكار الجيد؛ لتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجه، وفي أجواء مثالية.