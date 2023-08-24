أكثر من 300 ألف خدمة صحية في مستشفى الملك خالد بالمجمعة

قدّم تجمع الرياض الصحي الثاني 349367 خدمة صحية في مستشفى الملك خالد بالمجمعة، خلال النصف الأول من العام 2023.
وذكر التجمع في تقرير إحصائي أن خدماته تضمّنت: استقبال 43113 حالة طارئة، وصرف 41929 وصفة دوائية للمستفيدين، و32180 موعدًا للعيادات الخارجية.
بالإضافة إلى توفير 10050 جلسة علاج طبيعي في المستشفى، وإجراء 199944 اختبارًا مخبريًّا للمرضى، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي لـ3891 مستفيدًا، وإجراء 15741 أشعة تشخيصية.
كما شملت خدماتُ التجمع الصحي، تقديمَ الرعاية المنزلية لـ1467 مستفيدًا، بالإضافة إلى 566 عملية جراحية، و486 عملية لجراحة اليوم الواحد.