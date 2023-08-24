أكثر من 300 ألف خدمة صحية في مستشفى الملك خالد بالمجمعة

بالإضافة إلى توفير 10050 جلسة علاج طبيعي في المستشفى، وإجراء 199944 اختبارًا مخبريًّا للمرضى، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي لـ3891 مستفيدًا، وإجراء 15741 أشعة تشخيصية.