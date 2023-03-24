"تنمية البديع" بالأفلاج تطلق دوري "رمضان يجمعنا" التاسع لكرة القدم

من جهته، رفع رئيس الجمعية في انطلاقة الدوري اسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله -، بحلول شهر رمضان المبارك، كما قدم شكره لبلدية البديع على تجهيزها لملعب الدوري، كما ثمن لرئيس مركز البديع الشمالي حضوره ودعمه وللمشرف على الدوري ضويحي الصخابرة على متابعته المستمرة وللفرق المشاركة على تعاونهم مع المنظمين.