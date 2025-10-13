أمين العاصمة المقدسة يرأس الاجتماع الثالث للجنة الأعمال البلدية والبيئية

رأس معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس مساعد بن عبدالعزيز الداود، الاجتماع الثالث للجنة الأعمال البلدية والبيئية، إحدى اللجان المنبثقة من لجنة المتابعة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة.
ورحّب معاليه في مستهل الاجتماع بالحضور، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين القطاعات البلدية والتنموية لتحقيق التكامل في الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة وأدوار الجهات المشاركة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب بحث سبل التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التكامل في خدمة العاصمة المقدسة.
كما ناقش الاجتماع الأدوار التنفيذية والتقاطعات المشتركة بين الجهات المعنية، واستعرض المبادرات التطويرية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء البلدي وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في العاصمة المقدسة.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والخدمية ورفع كفاءة الأداء البلدي بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة وجودة الحياة.
واختُتم الاجتماع باعتماد عدد من التوصيات والتكليفات التي سيتم متابعة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لضمان تحقيق الأهداف ودعم التنمية المحلية وفق منهجية مستدامة.