أمين العاصمة المقدسة يرأس الاجتماع الثالث للجنة الأعمال البلدية والبيئية

رأس معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس مساعد بن عبدالعزيز الداود، الاجتماع الثالث للجنة الأعمال البلدية والبيئية، إحدى اللجان المنبثقة من لجنة المتابعة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة.