"أمانة الطائف" تغلق بسطات عشوائية غير مرخصة بسوق شعبي معروف بالحوية

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن السوق لم يغلق، وتم إزالة بسطات مخالفة عشوائية غير مرخصة، وأغلقت مداخل ومخارج السوق، وأنه تم إنذارهم وإبلاغهم عدة مرات دون تجاوب منهم، مشيراً إلى أنه يوجد أسواق بديلة لهم كسوق القمرية الشعبي، والحاضنات البلدية التي وفرتها الأمانة في عدد من المواقع بالمحافظة.