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"أمانة الطائف" تغلق بسطات عشوائية غير مرخصة بسوق شعبي معروف بالحوية

بعد شكاوى متكررة من إدارة السوق .. وتم إنذارهم عدة مرات دون تجاوب منهم
"أمانة الطائف" تغلق بسطات عشوائية غير مرخصة بسوق شعبي معروف بالحوية
سعود الدعجاني
سعود الدعجاني

باشرت فرق أمانة الطائف بسطات عشوائية بأحد الأسواق الشعبية المعروفة بالحوية، وذلك بعد شكاوى متكررة من إدارة السوق حيث تسببت عشوائية هذه البسطات في إغلاق مداخل ومخارج السوق ولا يوجد لها تراخيص نظامية وتفتقر بعضها للنظافة.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن السوق لم يغلق، وتم إزالة بسطات مخالفة عشوائية غير مرخصة، وأغلقت مداخل ومخارج السوق، وأنه تم إنذارهم وإبلاغهم عدة مرات دون تجاوب منهم، مشيراً إلى أنه يوجد أسواق بديلة لهم كسوق القمرية الشعبي، والحاضنات البلدية التي وفرتها الأمانة في عدد من المواقع بالمحافظة.

الطائف
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