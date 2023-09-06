برعاية "البيئة".. "الحارثي" يُدشِّن مهرجان رنية للتمور بنسخته الثانية بمشاركة 2000 مزرعة

فيما أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية أن هناك 2000 مزرعة في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأن من أهم أنواع التمور المنتجة في المحافظة: الصفري، والسري، وغيرهما من أنواع التمور المتميزة.. ومن مهام مكتب الوزارة بالمهرجان التأكد من سلامة التمور، وخلوها من المبيدات، وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء حفاظًا على صحة المستهلكين.