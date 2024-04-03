لتوفير معلومات عن الخدمات السياحية.. رئيس بلدية النماص يدشن "نماصكم"

دشن رئيس بلدية النماص المهندس خالد بن مغدي الوادعي تطبيق "نماصكم" السياحي الهادف إلى توفير خدمات تقنية للمواطنين تسهل عليهم الحصول على المعلومات عن الخدمات السياحية المختلفة والتخطيط للرحلات داخل محافظة النماص ، كما تخدم الوجهات والمنشآت السياحية و الاجتماعية في المحافظة.
وقال مسؤول المبادرة "خالد الحارثي" لـ "سبق": انبثقت فكرة التطبيق من اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بالتوجه نحو المجال الرقمي ودعم السياحة الداخلية ومن استراتيجية منطقة عسير التي اطلقها سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي نصت على أن تكون منطقة عسير وجهة عالمية سياحية طوال العام "قمم وشيم".
وأضاف: بدأت فكرة التطبيق من خلال مشاركة الكلية التطبيقية التابعة لجامعة بيشة فرع النماص بشراكة تمت مع بلدية محافظة النماص في مبادرة أجاويد 2، والتي أطلقها أمير منطقة عسير ورئيس مجلس ادارة هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لعام 1445هـ في شهر رمضان المبارك.
وأردف: تعتبر محافظة النماص إحدى الوجهات السياحية المهمة بمنطقة عسير ، لذلك تم إطلاق هذه المبادرة التي كانت بعنوان "إنشاء تطبيق نماصكم السياحي الاجتماعي" ليكون من الخدمات الرقميه المستدامة لأهالي و ةزوار محافظة النماص.