لتوفير معلومات عن الخدمات السياحية.. رئيس بلدية النماص يدشن "نماصكم"

وقال مسؤول المبادرة "خالد الحارثي" لـ "سبق": انبثقت فكرة التطبيق من اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بالتوجه نحو المجال الرقمي ودعم السياحة الداخلية ومن استراتيجية منطقة عسير التي اطلقها سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي نصت على أن تكون منطقة عسير وجهة عالمية سياحية طوال العام "قمم وشيم".