محافظ "بارق" يدشّن مقر جمعية "عين الإعلامية" وموقعها الإلكتروني

إن عين الإعلامية ليست مجرد اسم، بل هي رؤية؛ رؤية تسعى لأن تكون عينًا ناقدة وبنّاءة، ترصد الواقع، وتنقل الحقيقة، وتلهم التغيير الإيجابي. واختيار بارق مقرًا لهذه الجمعية ليس صدفة، بل هو تتويج لتاريخ هذه المحافظة العريقة في احتضان المبادرات الريادية ودعمها للإبداع والتميز."