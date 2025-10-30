محافظ "بارق" يدشّن مقر جمعية "عين الإعلامية" وموقعها الإلكتروني

دشّن محافظ بارق إبراهيم بن عامر آل منشط صباح اليوم (الخميس) 8 جمادى الأولى 1447هـ، مقر جمعية عين الإعلامية الواقعة على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بحضور عدد من الوجهاء ورجال الإعلام.
وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله رئيس الجمعية عبدالرحمن عاطف، ونائبه علي عبده البارقي، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.
وبدأ حفل الافتتاح بقص الشريط، ثم استمع آل منشط إلى موجز عن الجمعية وأهدافها ورسالتها، قبل أن يُلقي كلمة أكد فيها أهمية الإعلام، قائلاً:
"بقلوب مفعمة بالفرح والامتنان، نجتمع اليوم لنحتفل بتدشين مقر جمعية عين الإعلامية في بارق، هذا الصرح الجديد الذي يمثل خطوة نوعية في مسيرة التنمية الإعلامية والثقافية لمنطقتنا.
إن عين الإعلامية ليست مجرد اسم، بل هي رؤية؛ رؤية تسعى لأن تكون عينًا ناقدة وبنّاءة، ترصد الواقع، وتنقل الحقيقة، وتلهم التغيير الإيجابي. واختيار بارق مقرًا لهذه الجمعية ليس صدفة، بل هو تتويج لتاريخ هذه المحافظة العريقة في احتضان المبادرات الريادية ودعمها للإبداع والتميز."
ثم دوّن المحافظ كلمته التالية في سجل الزيارات: "اليوم نفتتح ليس مبنى فحسب، بل نطلق شرارة أمل جديدة لشبابنا وصنّاع المحتوى، ليجدوا في هذا المقر فضاءً يحتضن أفكارهم، وينمّي مهاراتهم، ويطلق طاقاتهم نحو بناء إعلام هادف ومسؤول."
بعد ذلك شاهد محافظ بارق عرضًا مرئيًا عن رؤية الجمعية وأهدافها ورسالتها، وفي ختام الزيارة أطلق الموقع الإلكتروني للجمعية، ثم ودّع أعضاءها بمثل ما استقبلوه به من حفاوة وترحيب.