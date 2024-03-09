"إغاثي الملك سلمان" ينظم ورشة حول التقارير الإنسانية بالتعاون مع جامعة السلام

وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لإعداد التقارير الإنسانية بمختلف أنواعها في السياق الإنساني، كما جرى التعرف على عناصر التقارير (هيكلها ومكوناتها)، وتحليل أنواع التقارير، ودراسة أدوات تخطيط التقارير وإعدادها، وتحديد الغرض منها، وفهم احتياجات المانحين، وتطوير مهارات الكتابة اللغوية.