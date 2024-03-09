"إغاثي الملك سلمان" ينظم ورشة حول التقارير الإنسانية بالتعاون مع جامعة السلام

نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره بالرياض خلال الفترة من 3- 4 مارس 2024م، ورشة عمل لمنسوبيه بعنوان "إعداد التقارير الإنسانية" بالتعاون مع جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة "UPEACE".
جاء ذلك بحضور السفير والمراقب الدائم للجامعة في جنيف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا.
وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لإعداد التقارير الإنسانية بمختلف أنواعها في السياق الإنساني، كما جرى التعرف على عناصر التقارير (هيكلها ومكوناتها)، وتحليل أنواع التقارير، ودراسة أدوات تخطيط التقارير وإعدادها، وتحديد الغرض منها، وفهم احتياجات المانحين، وتطوير مهارات الكتابة اللغوية.
وتأتي الورشة في إطار تبادل الخبرات بين جامعة الأمم المتحدة للسلام ومركز الملك سلمان للإغاثة؛ تعزيزًا للشراكة المميزة بينهما، وتحقيقًا لأهداف المركز الاستراتيجية ببناء فريق مميز من الموظفين بالأداء العالي والمهنية والخبرة.