جامعة "محمد بن فهد" تنظم المؤتمر الدولي في الميكانيكا والإنشاءات

وناقشت اللجنة المنظمة، خلال هذا المؤتمر عددًا كبيرًا من الأوراق البحثية العلمية للمشاركين؛ حيث تم قبول أكثر من 188 ورقة علمية من 33 دولة حول العالم، وتُجرى حاليًا مراجعتها قبل اعتمادها ونشرها في عدد من المجلات العلمية المحكمة.