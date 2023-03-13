جامعة "محمد بن فهد" تنظم المؤتمر الدولي في الميكانيكا والإنشاءات

تنظم جامعة الأمير محمد بن فهد، المؤتمر الدولي في الميكانيكا والهياكل والإنشاءات AToMech1-2023، والذي بدأ أمس، ويستمر للغد، في مقر الجامعة بمدينة الخبر.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية البارزة في مجالات الهندسة الميكانيكية، مثل رئيس الهيئة الإيطالية للملاحة والفضاء، الدكتور إيراسمو كاريرا، والذي يعد ضمن أفضل مئة عالم، حسب مجلة "تومسون رويترز".
إضافة إلى مشاركة العالم آن ريدي، الحاصل على ميدالية تيموشينكو، والتي تعتبر أعلى جائزة دولية في مجال الميكانيكا التطبيقية.
وافتتح المؤتمر بعدد من المشاركات، من بينها كلمة رئيس الهيئة الإيطالية للملاحة والفضاء الدكتور إيراسمو كرايرا، تحدث من خلالها عن آخر المستجدات العلمية في الميكانيكا الإنشائية المستخدمة في الملاحة والفضاء.
ونوه الدكتور "كرايرا" إلى الهياكل الإنشائية المستخدمة في الملاحة الفضائية وأفضل الممارسات التي تطبق في الهندسة والهياكل في المركبات الفضائية والملاحية.
وقدم شكره وتقديره إلى مسؤولي جامعة الأمير محمد بن فهد، ومسؤوليها على تنظيم هذا المؤتمر الدولي الهام، مشيدًا بحسن الضيافة والتنظيم.
وناقشت اللجنة المنظمة، خلال هذا المؤتمر عددًا كبيرًا من الأوراق البحثية العلمية للمشاركين؛ حيث تم قبول أكثر من 188 ورقة علمية من 33 دولة حول العالم، وتُجرى حاليًا مراجعتها قبل اعتمادها ونشرها في عدد من المجلات العلمية المحكمة.
ويجمع المؤتمر أسماء بارزة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية في مجالات الهندسة الميكانيكية؛ حيث يساهم المؤتمر في إيجاد عدد من الحلول للتحديات والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال.
كما يستعرض المشاركون عددًا من الأبحاث والأوراق العلمية المختلفة، وتُنظم ورش عمل متعددة للتحفيز العلمي وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات والاتجاهات والحلول المعتمدة في الميكانيكا والهندسة الإنشائية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع التفاعل بين العلماء والصناعيين، عبر العديد من التخصصات التي ستؤدي إلى تحقيقات علمية جديدة، وتشكيل الاتجاهات المستقبلية للبحث الاستراتيجي، ومساعدة المستخدمين الصناعيين على تطبيق التقنيات المتقدمة لحل المشكلات الصناعية.
ويسعى القائمون على تنظيم هذا المؤتمر إلى توفير الفرص لممارسي الصناعة وطلاب البحث؛ لتقديم أحدث نتائج مشروعاتهم وإقامة روابط مع الخبراء عبر العديد من التخصصات العلمية.
يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد، نظمت العديد من المؤتمرات العالمية، خلال الفترة الأخيرة في العديد من المجالات العلمية والأكاديمية، إضافة إلى مؤتمرات تعنى بالدراسات الاستشرافية.
وتسعى الجامعة من خلال هذه المؤتمرات إلى الاستفادة من نتائجها وتطويرها، إضافة إلى تعزيز قيمة البحث العلمي في المنطقة وتشجيع الباحثين على المشاركة للمساهمة في إيجاد عدد من الحلول المختلفة.