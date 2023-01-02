89 مليون قرص تم صرفها على الإمداد الطبي بـ"صحة الطائف" عام 2022

وأكدت إحصائية "صحة الطائف" أن الأدوية الأكثر توفيرًا كانت الأقراص والكبسولات، التي بلغت أكثر من 89 مليون قرص، فيما تم توفير 650 ألف لتر من الأكسجين، وأكثر من 2000 جهاز تحليل سكر، وأربعة ملايين وستمائة ألف شريط تحليل نسبة السكر في الدم. فيما بلغت رحلات النقل اليومية بالتعاون مع شركة نوبكو أكثر من 2600 رحلة.