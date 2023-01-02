89 مليون قرص تم صرفها على الإمداد الطبي بـ"صحة الطائف" عام 2022

وفَّرت إدارة الإمداد بصحة الطائف العديد من البنود الطبية خلال العام الماضي 2022. وجاء في مقدمة هذه البنود الأدوية بجميع أنواعها.
وكشفت "صحة الطائف" عبر إحصائيات الإمداد الطبي أن عدد الأدوية المبردة بلغ أكثر من 800 ألف دواء، فيما بلغت المضادات الحيوية أكثر من 14 مليون مضاد، والأدوية الخاضعة للرقابة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف دواء، فيما بلغت المحاليل الطبية مليونًا ومائتَين وخمسين ألفًا، وبلغت الأمصال واللقاحات أكثر من 800 ألف.
وأكدت إحصائية "صحة الطائف" أن الأدوية الأكثر توفيرًا كانت الأقراص والكبسولات، التي بلغت أكثر من 89 مليون قرص، فيما تم توفير 650 ألف لتر من الأكسجين، وأكثر من 2000 جهاز تحليل سكر، وأربعة ملايين وستمائة ألف شريط تحليل نسبة السكر في الدم. فيما بلغت رحلات النقل اليومية بالتعاون مع شركة نوبكو أكثر من 2600 رحلة.
هذا، وتحتوي إدارة الإمداد بصحة الطائف على 13 مستودعًا للتخزين، منها 9 مستودعات حديثة.