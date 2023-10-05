"تعليم سراة عبيدة" تحتفي بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

فيما شاهد الحضور فقرات متنوعة بالإذاعة المدرسية التي خُصّصت للحديث عن هذه المناسبة، فكلمة لمدير التعليم د. حسن العلكمي، أبدى فيها سعادته بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم أجمع بالمعلمين والمعلمات؛ تعبيرًا عن عظيم التقدير والامتنان للجهود العظيمة والمهمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات لبناء جيل ناجح يسهم في بناء وطنه، ويُحقق أهداف رؤيته الطموحة رؤية السعودية 2030م.