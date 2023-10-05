"تعليم سراة عبيدة" تحتفي بالمعلمين والمعلمات في يومهم العالمي
احتفت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، الخميس، بـ"اليوم العالمي للمعلم"، في جميع مدارسها، تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده".
وحضر مدير التعليم د. حسن بن محمد العلكمي، ومُساعده للشؤون المدرسية، والقيادات التعليمية بإدارة التعليم؛ احتفاءً نظمته ابتدائية الفاروق بهذه المناسبة.
وقدم مدير التعليم ومُرافقوه الورود للمعلمين داخل حجراتهم الدراسية وأمام طلابهم؛ تكريمًا لهم.
فيما شاهد الحضور فقرات متنوعة بالإذاعة المدرسية التي خُصّصت للحديث عن هذه المناسبة، فكلمة لمدير التعليم د. حسن العلكمي، أبدى فيها سعادته بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم أجمع بالمعلمين والمعلمات؛ تعبيرًا عن عظيم التقدير والامتنان للجهود العظيمة والمهمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات لبناء جيل ناجح يسهم في بناء وطنه، ويُحقق أهداف رؤيته الطموحة رؤية السعودية 2030م.
فيما تحدث المعلم حسين الدبش، نيابةً عن مدير المدرسة، مؤكدًا أهمية هذا الاحتفاء ودور المعلمين والمعلمات البارز في بناء جيل المستقبل.
ودشّن مدير التعليم رابطًا إلكترونيًّا يحوي بطاقات لجميع المعلمين والمعلمات في المحافظة التعليمية، تضمّنت عبارات التهنئة والشكر.
وفي ختام الزيارة شكر مدير التعليم، مدير المدرسة ومنسوبيها، على جهودهم لإنجاح فعاليات هذا اليوم العالمي.
إلى ذلك رعت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات" رانيا بنت محمد أمين بخاري؛ احتفالًا مماثلًا في متوسطة وثانوية العسران، احتوى على فقرات متنوعة، وكُرمت فيه المعلمات، وقدمت لهن خطابات الشكر والتقدير.