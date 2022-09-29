"الجمعية الدولية" تنظم ملتقى الأمن الصناعي الأول

من جانبه قدم المستشار الأمني اللواء متقاعد سعد بن محمد الغامدي، محاضرة، أكد فيها أن العالم يشهد اضطرابات وتحديات أمنية غير مسبوقة، وأننا في المملكة لسنا بمنأى عن هذه الاضطرابات التي تتطلّب منّا العمل بجدّ على تقوية الحس الأمني لدى كل العاملين في المنشآت الحيوية والصناعية، لاسيما رجال الأمن الصناعي؛ حتى يتمكّنوا من أداء مهامهم الوقائية على أكمل وجه.