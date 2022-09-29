"الجمعية الدولية" تنظم ملتقى الأمن الصناعي الأول

نظمت الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالجبيل، مؤخرًا، ملتقى الأمن الصناعي الأول "استراتيجية تنمية الحس الأمني"، بمحافظة الجبيل.
وقال رئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي راشد البكر، في كلمته: إن الملتقى يأتي بهدف نشر مفهوم الأمن الصناعي ودوره في حماية واستدامة المنشآت في المملكة، لاسيما في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب رفع كفاءة رجال الأمن من خلال عقد ملتقيات علمية ودورات تدريبية بدعم من الشركات الصناعية في المملكة.
من جانبه قدم المستشار الأمني اللواء متقاعد سعد بن محمد الغامدي، محاضرة، أكد فيها أن العالم يشهد اضطرابات وتحديات أمنية غير مسبوقة، وأننا في المملكة لسنا بمنأى عن هذه الاضطرابات التي تتطلّب منّا العمل بجدّ على تقوية الحس الأمني لدى كل العاملين في المنشآت الحيوية والصناعية، لاسيما رجال الأمن الصناعي؛ حتى يتمكّنوا من أداء مهامهم الوقائية على أكمل وجه.
يذكر أن الملتقى يقام بدعم ورعاية من الهيئة العليا للأمن الصناعي والعديد من الشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية.