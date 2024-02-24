"أمن وعدل".. جمعية الرحالة والموارد البشرية تحتفلان بيوم التأسيس في العاصمة المقدسة

وتزيّن الاحتفال بمعرض يحتوي على مشاركة بعض الأسر المنتجة والحرفيين الذين قدموا المأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية؛ مثل السبح، والمصوغات الذهبية، كما اشتمل المعرض على بعض الأركان لعرض الملبوسات والمقتنيات الأثرية النادرة التي تحكي شيئًا من تاريخ الأجداد، وبعض أركان الترفيه للأطفال.