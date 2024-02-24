"أمن وعدل".. جمعية الرحالة والموارد البشرية تحتفلان بيوم التأسيس في العاصمة المقدسة

أقامت جمعيةُ الرحالة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، احتفالًا بذكرى يوم التأسيس بتاريخ "22-2-2024م، بمشاركة أعضاء من مجلس الإدارة ومنسوبيها، في أحد فنادق مكة المكرمة، وبعنوان "أمن وعدل".
وتزيّن الاحتفال بمعرض يحتوي على مشاركة بعض الأسر المنتجة والحرفيين الذين قدموا المأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية؛ مثل السبح، والمصوغات الذهبية، كما اشتمل المعرض على بعض الأركان لعرض الملبوسات والمقتنيات الأثرية النادرة التي تحكي شيئًا من تاريخ الأجداد، وبعض أركان الترفيه للأطفال.
وتضمّن الاحتفالُ محاضرةً قيّمة عن الحج قبل تأسيس الدولة وبعد تأسيسها، قدّمها رئيس مجلس الإدارة إبراهيم المطيري.
وأكّد "المطيري" أنّ يومَ التأسيس للمملكة هو يومٌ خالد في أذهان الشعب السعودي، وستظلّ مملكة التوحيد علمًا مرفوعًا.
وأضاف: "الحمد لله الذي أنعم علينا وجعلنا نعيش في أمن وأمان ورخاء، وهانحن اليوم نعتزُّ ونفتخر بيوم التأسيس "1139 الموافق 1727م" الذي تمّ على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود، رحمه الله".
وأوضح أن بلاد الحرمين هي قبلة وفخر المسلمين في كل مكان؛ فهي بلاد الخير والأمان، وأسأل الله أن يديمها ويحفظها من كل مكروه، وأن نراها دائمًا في تقدم وازدهار.
وتهدف الجمعية من خلال الاحتفال بيوم التأسيس، إلى التأكيد على معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، والتعريف بالمبادئ التي قامت عليها منذ نشأتها في عاصمتها "الدرعية"، ومنهجها ودستورها القرآن الكريم وسنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، حتى الوقت الحاضر.