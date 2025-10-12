بالتزامن مع اليوم العالمي.. "جامعة جازان" تُطلق معرض تعزيز الصحة النفسية

دشّن سعادة رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، معرض تعزيز الصحة النفسية، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب ممثلةً في مركز الإرشاد الطلابي وإدارة الأنشطة الطلابية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية 2025م، وبإشراف من وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية.