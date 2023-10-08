الجمعية التعاونية للنحالين بمحايل عسير تنظّم دورةً تدريبية

نظّمت الجمعيةُ التعاونية للنحالين بمحايل عسير، مساء اليوم، دورةَ أساسيات تربية النحل، ضمن برامج خدمة المجتمع.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية "محمد كشاف"، لـ"سبق": إن الدورة تعقد في مركز الأمير نايف الحضاري الجمعية على مدار خمسة أيام، بحضور 300 متدرب من الجنسين.
وأضاف "كشاف": أن الدورة تستعرض طرق تربية النحل، وكيفية التعامل مع خلية النحل، وتقديم الدروس العلمية، وإدارة المنحل والتعريف بالنحل.
كما تتضمّن الدورةُ التدريبية بشقَّيْها النظري والعملي، استعراضَ المفاهيم التي يجب على مربي النحل العمل بها لإدارة المنحل.