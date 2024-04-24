65 معلمًا ومعلمة بـ "تعليم عسير" يواصلون التدريب على منهجية "STEAM"

تواصلت لليوم الرابع في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، فعاليات برنامج تدريب المعلمين والمعلمات على منهجية "STEAM"- المستوى المتقدم، على مستوى المملكة، والتي تستمر لمدة أسبوع، في فندق سيتادينز بأبها.
وقال مدير عام التعليم في المنطقة بالإنابة تركي البكري: إن الإدارة تستضيف خلال هذا الأسبوع، 65 متدربًا ومتدربة من 13 إدارة تعليمية.
وأضاف "البكري" أن البرنامج يأتي امتدادًا لبرامج سابقة لتدريب المعلمين والمعلمات على مستوى المملكة، وخصوصًا المدارس المتضمنة مراكز "STEAM" المدرسية، بعد تدريبهم في البرنامج الأول.
وأشار إلى أن البرنامج سيمكِّن المتدربين من نقل الخبرات لبقية المعلمين في مختلف الإدارات التعليمية، من خلال تنظيم برامج تدريبية لهم.
وتُركز منهجية "STEAM" على تعليم الطلبة بطريقة تتكامل فيها العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات، وفق رؤية المملكة 2030 بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب وتزويد أبنائنا الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل.