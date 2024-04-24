65 معلمًا ومعلمة بـ "تعليم عسير" يواصلون التدريب على منهجية "STEAM"

تواصلت لليوم الرابع في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، فعاليات برنامج تدريب المعلمين والمعلمات على منهجية "STEAM"- المستوى المتقدم، على مستوى المملكة، والتي تستمر لمدة أسبوع، في فندق سيتادينز بأبها.