يستمر 10 أيام.. انطلاق مهرجان "تمور الفنخاء 7" في الكهفة شرق حائل

ويحظى مهرجان "تمور الفنخاء" المقام سنوياً في مدينة الكهفة بشهرة واسعة في منطقة حائل، نظراً لكون الكهفة مدينة زراعية مهمة، تشتهر بكثرة النخيل، ومن المدن المنتجة لأنواع متعددة من التمور من أشهرها وأبرزها تمور الفنخاء التي تغطي عدداً من أسواق التمور في المملكة.