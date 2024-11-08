يستمر 10 أيام.. انطلاق مهرجان "تمور الفنخاء 7" في الكهفة شرق حائل

دشّن وكيل محافظ الشنان عبداللطيف بن حسن السعدون، مساء الخميس، مهرجان "تمور الفنخاء 7" في مدينة الكهفة شرق حائل 160 كم.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل فهد بن معيض الحسني، ورئيس مركز إمارة الكهفة خالد بن سالم الحربي، ورئيس بلدية الكهفة المهندس عبدالعزيز بن غبين الشمري.
ويقام مهرجان "تمور الفنخاء 7" في مقر سوق تمور الفنخاء بمدينة الكهفة تحت مظلة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، وبالشراكة مع بلدية الكهفة، ويستمر لمدة 10 أيام.
ويشارك في المهرجان 40 مزارعاً من مزارعي مدينة الكهفة، حيث يعرضون منتجاتهم المتنوعة من التمور التي اشتهرت بإنتاجها مزارع الكهفة، ومن أبرزها تمور الفنخاء، كما يشارك في المهرجان ما يقارب 15 أسرة منتجة.
ويحظى مهرجان "تمور الفنخاء" المقام سنوياً في مدينة الكهفة بشهرة واسعة في منطقة حائل، نظراً لكون الكهفة مدينة زراعية مهمة، تشتهر بكثرة النخيل، ومن المدن المنتجة لأنواع متعددة من التمور من أشهرها وأبرزها تمور الفنخاء التي تغطي عدداً من أسواق التمور في المملكة.