شهد محافظ حفر الباطن، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حفر الباطن وبنك البلاد في مقر المحافظة.
جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور خالد بن باني الحربي، ووكيل الجامعة الدكتور فرحان بن خشم السويلمي، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك البلاد بشار بن يحيى القنيبط.
ومثَّل جامعة حفر الباطن في توقيع المذكرة مدير الإدارة المالية بالجامعة عاطف بن ساير العنزي، في حين مثَّل بنك البلاد مدير شبكة الفروع خالد بن عبدالعزيز السليم.
وتهدف المذكرة إلى تقديم خدمات مالية وحلول استثمارية للأطراف ذات العلاقة، والاستفادة من خبرات الجانبين في تقديم الدورات والبرامج التدريبية التي يتطلبها سوق العمل، وكذلك توظيف الخبرات العلمية والمهنية في تطوير برامج تدريبية إلكترونية في العديد من المهارات والمجالات، إضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة بين مختلف الفئات التعليمية.
وثمَّن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل الجهود المشتركة لجامعة حفر الباطن وبنك البلاد؛ لتعزيز البيئة التعليمية، وتنمية الكوادر الوطنية في المحافظة؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور خالد الحربي: إن الجامعة تسعى إلى إقامة علاقة استراتيجية مع بنك البلاد، وتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما، بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة في تقديم خدمات مالية، وحلول استثمارية مبتكرة.