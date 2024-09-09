توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حفر الباطن وبنك البلاد

وتهدف المذكرة إلى تقديم خدمات مالية وحلول استثمارية للأطراف ذات العلاقة، والاستفادة من خبرات الجانبين في تقديم الدورات والبرامج التدريبية التي يتطلبها سوق العمل، وكذلك توظيف الخبرات العلمية والمهنية في تطوير برامج تدريبية إلكترونية في العديد من المهارات والمجالات، إضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة بين مختلف الفئات التعليمية.