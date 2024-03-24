"العتيبي" بعد اختياره عضوًا في مجلس إدارة بر جدة الجديد.. ثقة كبيرة أعتز بها

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس طائفة أصحاب معارض السيارات بجدة سعد مسحل نمر العتيبي، اختياره عضوًا في مجلس إدارة جمعية البر بجدة الجديد؛ لخدمة أهداف الجمعية وخططها المستقبلية الطموحة، وأكد أنه سعيد بهذه الثقة الكبيرة على عاتقه؛ للإسهام في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام للجمعية في المرحلة القادمة.
وعبّر عن امتنانه وتقديره للجمعية العمومية التي وضعت ثقتها فيه ليكون ضمن مجلس الإدارة الذي يقوده الدكتور سهيل قاضي خلال الفترة من 2024 وحتى 2027م، منوهًا بالعمل الكبير الذي قامت به الجمعية على مدار السنوات الماضية، ومسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز كجمعية رائدة على مستوى المملكة.
وأكد أنه سيبذل مع زملائه مجلس الإدارة الجهد لتكملة الإنجازات التي تحققت، وتحقيق الأهداف التنموية والخطط الطموحة للجمعية، وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة القائمة على تحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، وتجسيد رسالتها في تقديم مبادرات تنموية مبتكرة ومستدامة تسهم في صناعة الأثر للفئات المستفيدة، وفق أفضل الممارسات المؤسسية، والسعي لتطوير وضمان الجودة، وتقديم نموذج للعمل الاجتماعي التنموي الذي يتسم بالشمولية ويسهم في تحقيق جودة الحياة.
يُذكر أن سعد مسحل نمر العتيبي يتولى رئاسة وعضوية العديد من الجهات والجمعيات؛ منها مجلس إدارة غرفة جدة، ورئيس مجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية، ورئيس طائفة أصحاب معارض السيارات، وغيرها من الهيئات والجهات المختلفة، وتعد جمعية البر بجدة التي تأسست عام 1402هـ إحدى الجمعيات الرائدة في خدمة العمل الاجتماعي وتعزيز التنمية عبر برامجها ونشاطاتها التي تتركز في مجالات رعاية الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي.
وتعمل الجمعية برؤية ريادية تستهدف صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، في ظل رسالتها التي تسعى من خلالها إلى تقديم مبادرات تنموية مبتكرة ومستدامة تسهم في صناعة الأثر للفئات المستفيدة من خدماتها وللمجتمع ككل.