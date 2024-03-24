"العتيبي" بعد اختياره عضوًا في مجلس إدارة بر جدة الجديد.. ثقة كبيرة أعتز بها

وأكد أنه سيبذل مع زملائه مجلس الإدارة الجهد لتكملة الإنجازات التي تحققت، وتحقيق الأهداف التنموية والخطط الطموحة للجمعية، وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة القائمة على تحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، وتجسيد رسالتها في تقديم مبادرات تنموية مبتكرة ومستدامة تسهم في صناعة الأثر للفئات المستفيدة، وفق أفضل الممارسات المؤسسية، والسعي لتطوير وضمان الجودة، وتقديم نموذج للعمل الاجتماعي التنموي الذي يتسم بالشمولية ويسهم في تحقيق جودة الحياة.