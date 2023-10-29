رئيس جامعة الملك خالد يشهد الندوة العلمية "نظرية الهبوط التدريجي للرأي العام أثناء الأزمات"

وناقشت الندوة الأزمات وما يتعرض له العالم من حوادث إرهابية، وأزمات أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية وغيرها، وتداعياتها على المؤسسات والمنظمات، كما عرج المحاضر على نظرية الفوضى وعلاقتها بالأزمات، وما يتسبب فيه أي اضطراب صغير أو بسيط من مضاعفات مع الوقت، نظراً إلى الحساسية التي تتصف بها المدخلات للمنظمة أو المؤسسة، وما يؤدي ذلك إليه من أحداث كبيرة معقدة غير متوقعة؛ كما ركز في الندوة على الهبوط التدريجي للرأي العام أثناء الأزمات والذي يتشكل مفهومه في عمل الرأي العام وفق منظومة مزدحمة من العناصر المتضاربة في فضاء يعلوه موضوع أو حدث، يتشكل في أزمة، وتتوسطه وسائل الإعلام، ويرتكز على قاعدة من الجماهير.