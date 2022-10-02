محافظة مرات تحتفل باليوم الوطني بسباق للدراجات بمشاركة خليجية

وانطلق السباق بعد المسيرة الوطنية؛ حيث قطع المتسابقون 30 كلم على طريق الرياض، ثم الاتجاه إلى الطريق الزراعي مرورًا بنفود عريق البلدان، ثم المرور بمركز ثرمداء والعودة إلى نقطة النهاية مقابل قصر الخزامى.