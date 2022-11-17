محافظ الزلفي يتفقد عددًا من المراكز ويُدشن حملة للتبرع بالدم

تفقد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، المراكز التابعة للمحافظة "علقة وسمنان والروضة والثوير والمستوي"، للاطلاع على سير العمل وتلمس احتياجات المواطنين.
والتقى محافظ الزلفي، خلال جولاته التفقدية رؤساء المراكز، وبحث معهم خدمات المراكز وسبل تطويرها، إضافة لمتطلبات واحتياجات الأهالي.
وقال محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي: إن هذه الزيارات بتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لتفقد احتياجات المواطنين والوقوف على الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية المختلفة.
وأعرب عن شكره وتقديره لرؤساء المراكز، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد ومتابعة احتياجات المواطنين.
إلى ذلك دشن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، حملة التبرع بالدم، وينفذها مستشفى الزلفي العام، وتستهدف منسوبي القطاعات الحكومية.
ودعا محافظ الزلفي، الجميع إلى التفاعل مع الحملة؛ لدعم بنك الدم بالمستشفى، إنقاذًا للأرواح، وللفائدة التي تعود على المتبرع.
وثمن مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني، لمحافظ الزلفي دعمه وتدشينه للحملة، والتي تعبر عن حرصه تعزيز الوعي بأهمية التبرع ونتائجه الإيجابية على المجتمع جراء هذا العمل الإنساني النبيل.