محافظ الزلفي يتفقد عددًا من المراكز ويُدشن حملة للتبرع بالدم

وقال محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي: إن هذه الزيارات بتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لتفقد احتياجات المواطنين والوقوف على الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية المختلفة.