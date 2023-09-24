أهالي صامطة ينظّمون حفلًا خطابيًّا وفنيًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ93

وقال محافظ صامطة "د. حزام بن قبلان جديع": إن ذكرى اليوم الوطني هي فرصة لاستلهام ملاحم التوحيد التي سطرها المؤسّس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، واستذكار تضحيات الأجداد في التأسيس وجهود الآباء في بناء هذا الوطن العظيم، مؤكدًا أهمية الفخر بالمنجزات المحقّقة لوطننا، وعلى رأسها ما حقّقته رؤيتها المباركة 2030م من مشروعات ضخمة أضحت حديث العالم.