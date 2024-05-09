"غرفة حفر الباطن" و"الغرف السعودية" تُنظّمان ورشة "قافلة التمويل"

وقدمت الجهات المشاركة خلال ورشة العمل، تعريفًا شاملًا بخدمات التمويل المقدمة من الجهات المشاركة في القافلة وكيفية استفادة المنشآت التجارية منها، بما يساعدها على تنمية وتوسيع أنشطتها وعملياتها التجارية، إضافة إلى المشروعات الجديدة، وآلية التقديم على القروض، والمجالات المتاحة، وطرق سداد التمويل.