"غرفة حفر الباطن" و"الغرف السعودية" تُنظّمان ورشة "قافلة التمويل"

نظمت غرفةُ حفر الباطن واتحاد الغرف السعودية، اليوم الخميس، ورشةَ عمل بعنوان" قافلة التمويل"، بحضور نائب رئيس الغرفة مفرج السهلي، وعدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسّطة وريادة الأعمال.
يأتي ذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وكفالة، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الورشة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومية.
وقدمت الجهات المشاركة خلال ورشة العمل، تعريفًا شاملًا بخدمات التمويل المقدمة من الجهات المشاركة في القافلة وكيفية استفادة المنشآت التجارية منها، بما يساعدها على تنمية وتوسيع أنشطتها وعملياتها التجارية، إضافة إلى المشروعات الجديدة، وآلية التقديم على القروض، والمجالات المتاحة، وطرق سداد التمويل.
وتأتي هذه الورشة انطلاقًا من دور غرفة حفر الباطن واتحاد الغرف السعودية، في تمكين ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص تمويله وتمكينه من الاستفادة من الدعم المالي المقدم من الجهات والصناديق الحكومية.
وفي ختام الورشة التي شهدت حضورًا كبيرًا تجاوز الــ200 من رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بتنمية المشروعات، أجاب المتحدثون عن مداخلات واستفسارات الحضور، وكرم نائب رئيس غرفة حفر الباطن مفرج السهلي، الجهات المشاركة في الورشة.