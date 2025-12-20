تمديد تكليف القحطاني مشرفًا للقطاع الصحي ومديرًا لمستشفى سراة عبيدة العام

أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي، الدكتور ناصر بن راشد الصافي، قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي أول علي بن صالح القحطاني مشرفًا للقطاع الصحي ومديرًا لمستشفى سراة عبيدة العام، وذلك استمرارًا لمسيرته القيادية وجهوده الملموسة في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.
من جانبه، أعرب القحطاني عن شكره وتقديره لسعادة الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي على هذه الثقة، مؤكدًا أن هذا التمديد يمثل دافعًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، بما يلبي تطلعات المستفيدين، ويسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية بالمنطقة.
ويُعد الأخصائي أول علي بن صالح القحطاني من الكفاءات الوطنية البارزة في المجال الصحي، إذ يتمتع بخبرة مهنية متميزة، وأسهم خلال فترة تكليفه في إحداث نقلة نوعية في الأداء الإداري والتنظيمي، انعكست إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.