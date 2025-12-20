تمديد تكليف القحطاني مشرفًا للقطاع الصحي ومديرًا لمستشفى سراة عبيدة العام

من جانبه، أعرب القحطاني عن شكره وتقديره لسعادة الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي على هذه الثقة، مؤكدًا أن هذا التمديد يمثل دافعًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، بما يلبي تطلعات المستفيدين، ويسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية بالمنطقة.