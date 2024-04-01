"سعود بن نهار" يشهد توقيع اتفاقية إنشاء "ديوانية غالين" في الأحياء الداخلية بالطائف

وحددت الأمانة أربعة أهداف، تسعى إلى تحقيقها من وراء "ديوانيات غالين"، هي: إنشاء مواقع ملائمة لكبار السن، وتوفير ممرات مشاة وأدوات رياضية للمساهمة في التقليل من الإصابة بالأمراض الشائعة، والحرص على تبادل الخبرات فيما بين المرتادين، وتقديم دورات إرشادات صحية واجتماعية.