"سعود بن نهار" يشهد توقيع اتفاقية إنشاء "ديوانية غالين" في الأحياء الداخلية بالطائف

بحضور محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، وقَّع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة بامب للخدمات البترولية؛ بهدف إنشاء ديوانية غالين.
وأوضحت الأمانة أن هذه الاتفاقية ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى توفير خيارات اجتماعية وترفيهية وثقافية لجميع شرائح المجتمع، وتأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه فئة كبار السن، عرفانًا لعطائهم في خدمة وطنهم.
وأشارت أمانة الطائف إلى أن إنشاء "ديوانيات غالين" جاء "وفاء لأهل العطاء"؛ لتشكل بيئة نابضة بالحياة، ووجهة مجتمعية، يلتقي فيها كبار السن؛ لتوفر لهم خيارات متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية.
وتُخصص الأمانة عددًا من الحدائق في الأحياء لإقامة ديوانيات غالين؛ لتكون أقرب للمستفيدين، وتحقق جودة الحياة.
وحددت الأمانة أربعة أهداف، تسعى إلى تحقيقها من وراء "ديوانيات غالين"، هي: إنشاء مواقع ملائمة لكبار السن، وتوفير ممرات مشاة وأدوات رياضية للمساهمة في التقليل من الإصابة بالأمراض الشائعة، والحرص على تبادل الخبرات فيما بين المرتادين، وتقديم دورات إرشادات صحية واجتماعية.
وتحتوي ديوانية غالين على صالة جلوس أرضية مؤثثة مع مكان للضيافة، وممرات مشاة وأدوات لممارسة الرياضة، وجلسات خارجية متعددة الأغراض، وصالة تحتوي على جلسات مرتفعة مزودة بشاشة تلفزيون، ومركز أعمال يضم أجهزة حاسوب وخدمة إنترنت.