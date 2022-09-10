تحت رعاية أمير عسير.. افتتاح مسجد مستشفى الولادة والأطفال ببيشة

برعاية أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، افتتح محافظ بيشة؛ سعيد بن ناصر الطلوق، ومدير الشؤون الصحية ببيشة مسجد مستشفى الولادة والأطفال، ضمن مشروعات المشاركة المجتمعية والذي تكفل بإنشائه وتجهيزه رجل الأعمال خالد بن علي الماجد.
وجرى تخصيص المسجد وتجهيزه بناءً على توجيه ومتابعة من الأمير تركي بن طلال، لخدمة مراجعي المستشفى وتحقيق راحتهم، وتقديم خدمات متكاملة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.
وقدم محافظ بيشة "سعيد الطلوق" شكره وتقديره للمتبرع ببناء وتجهيز المسجد، سائلاً الله أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته ووالديه.
وثمن مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني" بدوره دور المتبرع لما فيه المصلحة العامة، مؤكدًا حرص أمير منطقة عسير على دعم المشروعات الاستثمارية والخيرية بالمنطقة.
يُشار إلى أن مساحة المسجد تبلغ 528م، ويتسع لـ 280 مصليًا ومصلية، بالإضافة إلى الخدمات المستقلة الأخرى كدورات مياه مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة لكلا الجنسين، ومواقف سيارات تتسع لـ 20 سيارة وثلاث حافلات.