تحت رعاية أمير عسير.. افتتاح مسجد مستشفى الولادة والأطفال ببيشة

يُشار إلى أن مساحة المسجد تبلغ 528م، ويتسع لـ 280 مصليًا ومصلية، بالإضافة إلى الخدمات المستقلة الأخرى كدورات مياه مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة لكلا الجنسين، ومواقف سيارات تتسع لـ 20 سيارة وثلاث حافلات.