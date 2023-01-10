"ترابط" توقع اتفاقًا لتمكين مرضى السرطان من خدمات السكن

وقعت جمعية "ترابط" الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية، مع جمعية السرطان بالمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء؛ اتفاقية تعاون لتمكين مرضى السرطان من خدمة السكن.
وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة "ترابط" الدكتور إبراهيم العريفي، ورئيسة مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية مي الجبر.
ونصّت الاتفاقية على تقديم الخدمات من أجل تحقيق تعاون مثمر بين الجمعيات الخيرية التي تهتم برعاية المرضى بالمنطقة الشرقية، ولما لدى جمعية "ترابط" من تميز في توفير الخدمات اللوجستية للمرضى المحتاجين ومرافقيهم لتقديم خدمة تكاملية.
وقال "د. العريفي": إن الاتفاقية تسهم في خدمة مرضى المناطق الطرفية من مستفيدي السرطان؛ لامتلاك "ترابط" خدمة السكن الذي يساعد على استقرار المريض خلال فترة إقامته لتلقي العلاج في المنطقة الشرقية.
بدورها ثمنت رئيسة مجلس إدارة السرطان "مي"، هذه الخطوة والتحالف بين الجمعيتين، مؤكدة أن التعاون المشترك يسهم في العمل التكاملي بين الجمعيات.
وقالت: إن خدمة المريض ومساندته من أهم مرتكزات الجمعيتين في الجانبين اللوجستي والتوعوي.
واستعرضت الإدارة التنفيذية في "ترابط" خلال مراسم الاتفاقية، تقريرًا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية، وقدمت فيلمًا وثائقيًّا عن خدماتها لأكثر من 26 ألف مستفيد خلال السنوات العشر الماضية.
وأشادت الإدارة بقرار الاتفاقية الذي يسهم في توفير الراحة للمريض، وتسهيل حصوله على العلاج والمواعيد أثناء فترة إقامته.