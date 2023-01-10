"ترابط" توقع اتفاقًا لتمكين مرضى السرطان من خدمات السكن

واستعرضت الإدارة التنفيذية في "ترابط" خلال مراسم الاتفاقية، تقريرًا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية، وقدمت فيلمًا وثائقيًّا عن خدماتها لأكثر من 26 ألف مستفيد خلال السنوات العشر الماضية.