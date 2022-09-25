مستشفى العزيزية للأطفال بجدة يحتفل باليوم الوطني 92

نظّم مستشفى العزيزية للأطفال بجدة، اليوم الأحد، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني ٩٢ للمملكة العربية السعودية، وذلك في مقر المستشفى تحت رعاية نائب المشرف العام على مستشفى الملك فهد، ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور عصام صدقة قانديه، وحضور عدد كبير من رؤساء ومدراء الأقسام وموظفي المستشفى.