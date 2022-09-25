مستشفى العزيزية للأطفال بجدة يحتفل باليوم الوطني 92

نظّم مستشفى العزيزية للأطفال بجدة، اليوم الأحد، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني ٩٢ للمملكة العربية السعودية، وذلك في مقر المستشفى تحت رعاية نائب المشرف العام على مستشفى الملك فهد، ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور عصام صدقة قانديه، وحضور عدد كبير من رؤساء ومدراء الأقسام وموظفي المستشفى.
ونظّمت هذه الفعالية بمشاركة جميع إدارات وأقسام المستشفى؛ حيث أقيمت الخيمة الشعبية واحتوت على الأكلات التراثية والشعبية الوطنية، كما تزيّنت واجهات المستشفى وردهات المبنى بشعار اليوم الوطني لهذا العام والألوان الخضراء؛ احتفالًا باليوم الوطني ٩٢ المجيد والعزيز علينا جميعًا.
من جهة أخرى قامت الأقسام المشاركة بإقامة الأركان والزوايا التي احتوت على الهدايا التذكارية والبروشورات الوطنية والحلويات، وكذلك الملصقات الخاصة باليوم الوطني.
وثمّن نائب المشرف العام الدكتور عصام قانديه هذه الاحتفالية؛ حيث عبر عن سعادته بهذه المناسبة، وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة والشعب السعودي الكريم.
وشهدت الاحتفالية فرحة كبيرة لجميع الموظفين والعاملين بالمستشفى الذين عبروا عن سعادتهم وعن مشاعرهم الجيّاشة والفرح والسرور بهذه المناسبة.
وخلال الفعالية شهدت الخيمة الشعبية وجميع أركان العروض إقبالًا كبيرًا من الحضور والزوار والمراجعين للمستشفى؛ حيث وزعت عليهم الهدايا، وتم تقديم الأكلات الشعبية، والقهوة العربية ابتهاجًا بهذه المناسبة الكبيرة.