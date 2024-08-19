المدينة المنورة.. "صعوبات التعلم" و"التأهيل الشامل" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الأعمال الخيرية

وصرح" آل عثمان": إنَّ العمل الخيري من الأنشطة المهمة التي تسهم بشكل منظم واحترافي، لما يشتمل عليه من مقومات ناجحة، وقيم سامية تؤثر على المجتمع بصورة إيجابية، فهو نشاط مهمٌّ للغاية، في تكوين شخصيات وملكات الشباب الذين هم عماد الوطن ومستقبل الأمم، ومشاعل الحماس ووقود الإنتاج في القطاع الخيري، وسبيل للنجاة في الآخرة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.