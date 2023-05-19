أمير جازان يشيد بتحقيق الجامعة مراكز متقدمة في تقرير المرصد الوطني للعمل

وفي التفاصيل، قال أمير جازان بهذه المناسبة: إن ما حققته الجامعة يؤكد سيرها بخطىً متسارعة لتحقيق تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في دعم الشباب وتأهيلهم بالمهارات والقدرات للمنافسة في سوق العمل، وبما يعزز من دورهم الوطني في البناء وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.