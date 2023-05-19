أمير جازان يشيد بتحقيق الجامعة مراكز متقدمة في تقرير المرصد الوطني للعمل

أشاد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتحقيق جامعة جازان المركز الأول على الجامعات السعودية في نسبة توظيف الخريجين في سوق العمل بنسبة 77% والمركز الثاني في سرعة توظيف الخريجين بسوق العمل خلال السنة الأولى من التخرج بنسبة 43% وذلك وفقاً للتقرير الصادر يوم أمس من المرصد الوطني للعمل لعام 2021.
وفي التفاصيل، قال أمير جازان بهذه المناسبة: إن ما حققته الجامعة يؤكد سيرها بخطىً متسارعة لتحقيق تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في دعم الشباب وتأهيلهم بالمهارات والقدرات للمنافسة في سوق العمل، وبما يعزز من دورهم الوطني في البناء وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقدم الأمير محمد بن ناصر شكره لرئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ولكافة منسوبيها وأساتذتها وطلبتها على الجهود المبذولة لتعزيز مخرجات الجامعة ومساهمتها في مسيرة العمل والبناء.