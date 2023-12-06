144 طالبًا يُحيون أصالة الفنون الأدائية لمناطق المملكة بـ"تعليم جازان"

وأسهم المهرجان في تقديم إبداعات الطلاب ومواهبهم أمام الجمهور، إلى جانب تعزيز الموروث الشعبي والموروث الأصيل بين طلبة التعليم، وتسليط الضوء على التنوع التراثي، والفنون الأدائية، والرقصات والأهازيج التي تمتاز بها كل منطقة من مناطق المملكة، بهدف إثراء الطلاب وتعريفهم بالناحية التاريخية لهذه الفنون الشعبية، والأدوات المستخدمة في أدائها، والمناسبة التي تُقام فيها هذه العرضات والرقصات الشعبية.