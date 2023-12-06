144 طالبًا يُحيون أصالة الفنون الأدائية لمناطق المملكة بـ"تعليم جازان"

أحيا 144 طالبًا من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية جانبًا من الفنون الأدائية التقليدية السعودية الأصيلة، خلال المهرجان الثاني للفولكلور الوطني للطلاب، الذي تستضيفه حاليًا الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بقرية جازان التراثية.
وأسهم الطلاب المشاركون الذين يمثلون تسع إدارات تعليمية في مناطق مختلفة من المملكة في إبراز الموروث والفولكلور الشعبي وما يعبّر عنه من ثقافة الآباء والاعتزاز والفخر، حيث قدم طلاب منطقتي الرياض والقصيم لون "السامري"، وقدم طلاب نجران المرافع والطبول الرازف.
وشارك طلاب الحدود الشمالية بفن "الدحة"، وطلاب مكة المكرمة بفني المجرور والرجز، فيما شارك طلاب جازان بلون السيف والعزاوي والزامل، وطلاب جدة بالمزمار والخبيتي، وطلاب الباحة المسحباني والعرضة، وطلاب الأحساء بألوان العاشوري والهيدة الحربية.
وأسهم المهرجان في تقديم إبداعات الطلاب ومواهبهم أمام الجمهور، إلى جانب تعزيز الموروث الشعبي والموروث الأصيل بين طلبة التعليم، وتسليط الضوء على التنوع التراثي، والفنون الأدائية، والرقصات والأهازيج التي تمتاز بها كل منطقة من مناطق المملكة، بهدف إثراء الطلاب وتعريفهم بالناحية التاريخية لهذه الفنون الشعبية، والأدوات المستخدمة في أدائها، والمناسبة التي تُقام فيها هذه العرضات والرقصات الشعبية.
ويشتمل المهرجان الثاني للفولكلور الوطني للطلاب، على عديد البرامج والرحلات الإثرائية للطلبة المشاركين للاطلاع على ثقافة منطقة جازان، وما تتضمنه من مواقع تاريخية.