تنفيذًا لرغبة البلدية.. 6 مواطنين بمحايل يبادرون بالتبرع بأجزاء من أراضيهم لتنفيذ طريق حيوي
في خطوةٍ تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية وتجارية وتنمية عمرانية فضلًا عن مساهمتها في فك الاختناقات المرورية وتحقيق انسيابية في الحركة؛ نجحت بلدية محافظة محايل في إقناع 6 مواطنين بمنحها أجزاء من مزارعهم لتنفيذ طريق جديد يكتمل به عقد الحزام الشرقي للمحافظة بطريق أبها.
وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق" إنه بعد عرض المشروع وما سيُحدثه ويحققه للمكان والإنسان من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة؛ بادر 6 مواطنين إلى التبرع بأجزاء من أملاكهم وأراضيهم دون مقابل، مؤكدين صادق الانتماء والوطنية؛ مثمنًا لهم ما قاموا به.
وأضاف "حافظ" أنه بناء على توجيهات أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي بالاستفادة من كل الممكنات بالميزانيات والأصول البلدية للنهوض بالعمل البلدي وفقًا للاستراتيجية التي أطلقها والمحددة بـ90 يومًا على مستوى المنطقة لرفع جودة الحياة وتحسين أداء مشاريع البنى التحتية بالمنطقة؛ أتى مشروع الحزام الشرقي بمحايل الذي يكتمل عقده بتلك الوصلة التي يبلغ طولها 1300 متر من طريق الملك عبدالعزيز إلى طريق الملك عبدالله، والذي يساهم في دفع عجلة التنمية والحركة الاقتصادية والتجارية والعمرانية؛ فضلًا عما سيحققه من فك للاختناقات المرورية وربط لأحياء المدينة بالأجزاء الشرقية للمحافظة.
من جهته قال أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي: بتوفيق من الله بدأ تنفيذ عدد كبير من مشاريع هذا العام والتي واجه بعضها صعوبات تم تجاوزها نتيجة رغبة المواطنين في التبرع بأجزاء من أراضيهم كمشاركة مجتمعية لتسريع تنفيذ الطرق، ومنها هذا الطريق الذي يقع في محايل عسير؛ داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.