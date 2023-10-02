تنفيذًا لرغبة البلدية.. 6 مواطنين بمحايل يبادرون بالتبرع بأجزاء من أراضيهم لتنفيذ طريق حيوي

من جهته قال أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي: بتوفيق من الله بدأ تنفيذ عدد كبير من مشاريع هذا العام والتي واجه بعضها صعوبات تم تجاوزها نتيجة رغبة المواطنين في التبرع بأجزاء من أراضيهم كمشاركة مجتمعية لتسريع تنفيذ الطرق، ومنها هذا الطريق الذي يقع في محايل عسير؛ داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.