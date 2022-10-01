"عيون جدة" تعلن إطلاق مسابقة الرسم بالفن الرقمي لهذا العام

أطلقت جمعية عيون جدة "مسابقة الرسم بالفن الرقمي"، ضمن أحد أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الجمعية بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والداعمين من رجال الأعمال. وتدور المسابقة حول أهمية أولي الفضل من كبار السن في حياتنا؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن، الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام إيمانًا بأهمية هذه الفئة الغالية في المجتمع، برعاية من أمانة محافظة جدة.