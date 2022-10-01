"عيون جدة" تعلن إطلاق مسابقة الرسم بالفن الرقمي لهذا العام

أطلقت جمعية عيون جدة "مسابقة الرسم بالفن الرقمي"، ضمن أحد أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الجمعية بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والداعمين من رجال الأعمال. وتدور المسابقة حول أهمية أولي الفضل من كبار السن في حياتنا؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن، الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام إيمانًا بأهمية هذه الفئة الغالية في المجتمع، برعاية من أمانة محافظة جدة.
وتنطلق فكرة المسابقة من تميُّز المجتمع بالترابط الأسري، واحترام وتوقير كبار السن؛ كـون ذلك إحـدى وصـايـا الدين الحنيف، وللخـدمـات الجليلة التي قدموها للمجتمع. وكان مجلس الوزراء قد أصدر نظام حقوق كبار السن، وطرق رعايتهم والاهتمام بهم، بالتوازي مع إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وفي إطار جودة الحياة التي تنشدها رؤية السعودية 2030.
وقالت جمعية عيون جدة إنها تقوم بتنفيذ مشروع "حـديـقـة أولـي الفضل"، التي تم تخصيصها لكبار السن، وتـراعـي الـجـوانـب الصحية والنفسية والاجتماعية لهم، وتشمل العديد من الخدمات والمرافق المهيَّأة لخـدمـتـهـم بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وبرعايـة أمانة محافظة جدة.
وتتماشى فكرة المسابقة مع مبادرة الجمعية؛ إذ تهدف المسابقة إلى الرسم بالفن الرقمي، والمشاركة بالتعريف بأهمية هذه الفئة الغالية من المجتمع، والتعريف بالأثر الكبير لهم، وأهمية هذه الحديقة في الترويح عنهم، وقضائهم أوقاتًا ممتعة في هذه الحديقة متعددة المرافق. وسيتم استقبال المشاركات عبر البريد الإلكتروني ms@oyoonjedddah.org.sa.
علمًا بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات من المتسابقين بتاريخ: 15/ 10/ 2022م.
وقال المهندس أنس صيرفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة: إن القيادة أولت المسنين اهتمامًا بالغًا لتحسين مستوى معيشتهم في منظومة المجتمع، وتحقيق التكامل بين القطاعات التي تخدمهم، وتعزز مكانتهم، وإبراز دور هذه الشريحة التي أفنت حياتها بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن.
وأشار إلى أن جمعية عيون جدة حرصت من خلال هذه المسابقة على التفاعل مع اليوم العالمي للمسنين، والتشديد على توقير واحترام المسنين، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم المهنية والعلمية، ومساندتهم، ورفع مستوى الوعي بحقوقهم، والاهتمام بهم. وأوضح صيرفي أن المسابقة تمنح المشاركين الفرصة لاستعراض الأفكار الابتكارية والأدوات الداعمة لها ضمن قوالب جذابة وبسيطة لحديقة "أولو الفضل".
من جانبها، أوضحت الدكتورة ريم فاروق الصبان، عضو هيئة التدريس بكلية التصاميم والفنون بجامعة جدة عضو مجلس إدارة جمعية عيون جدة، أن المسابقة تعتبر فرصة كبيرة لإبراز المواهب الفنية، وتوظيف الفن لخدمة الرسالة السامية عن طريق نشر المحبة والامتنان لهذه الفئة الغالية على قلوبنا. ولفت النظر لتقديم الشكر والعون لهم نظرًا لما قدموه لأسرهم ومجتمعهم خلال سنوات عمرهم المديدة والثرية بالخبرات والذكريات الجميلة، التي يمكن تأريخها عن طريق الأجيال الجديدة.
بدوره، أوضح الدكتور زهير عبدالرحيم ميمني، المدير التنفيذي لجمعية عيون جدة، أن الموضوع الشامل لليوم الدولي للمسنين في عام 2022 هو "مرونة المسنين في عالم متغير". وأضاف بأن الأمم المتحدة أوضحت أن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة عبر عملية تطوير القدرات الوظيفية التي تُمكِّن من التمتع بالعافية في الكِبَر، والحفاظ عليها.. وتتمثل القدرة على الأداء في التمتع بالقدرات التي تُمكِّن جميع الأشخاص من أن يحققوا في أنفسهم وفي أفعالهم ما يشعرون بأهميته لهم ولمجتمعاتهم.
كما يسعى الهدف إلى إعادة توجيه معدل الإنفاق الاجتماعي للخدمات المقدَّمة لجميع الفئات بجودة عالية؛ لتحقيق استقلال الفئات القادرة منهم، وإسنادها للقطاعين الخاص وغير الربحي لتكوين الأثر المتوقع وهو:
1- خدمات اجتماعية متميزة لكبار السن مبنية على أفضل الممارسات الرائدة.
2- تطوير البنية التحتية الأساسية لتقديم خدمات كبار السن النموذجية.
3- تطوير الكوادر الوطنية في مجال الخدمات المقدَّمة لكبار السن، وخلق وظائف جديدة للسعوديين.
4- تأسيس مجال استثماري اجتماعي في السعودية، يساهم في تقديم خدمات لكبار السن، ومشاركة القطاعَيْن الخيري والخاص.