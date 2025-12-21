"إثراء" يحتفي بيوم التطوع العالمي ويكرّم الفائزين في "تحدي المتطوعين"

احتفى مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بيوم التطوع العالمي، ضمن مبادرة أرامكو السعودية، وذلك خلال يومي 18–19 ديسمبر 2025، من خلال ملتقى ومنتدى ركزا على أهمية العمل التطوعي في التنمية وصناعة الأثر المجتمعي المستدام.
وتضمنت الفعاليات جلسات حوارية حول تعزيز ثقافة التطوع، وبناء بيئات تطوعية ملهمة، إضافة إلى مناقشة مستقبل التطوع الرياضي في المملكة.
وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 24 ألف متطوع ومتطوعة، أنجزوا أكثر من مليون ساعة تطوعية، شملت تدريب المتطوعين الصغار، وتمكينهم من تعلم لغة الإشارة، إلى جانب تقديم مبادرات تطوعية في المسارات الرياضي والثقافي والمجتمعي.
كما شملت الفعاليات أنشطة تفاعلية، أبرزها "حروف مع عزيز"، تحت شعار: "قادة المستقبل يُصنعون هنا"، واختُتمت بتكريم الجهات الداعمة والفائزين في تحدي "متطوعي إثراء".
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود "إثراء" المستمرة في دعم التنمية الثقافية والاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وصناعة أثر تطوعي مستدام على الفرد والمجتمع.